Acht Willebroekse jongeren gewond bij ongeval tijdens kamp in Gedinne

De wagen waarin de jongeren zaten, is van de weg geraakt. Op de N99 in Olloy-sur-Viroin, in een bocht op de weg naar Vierves, raakte de wagen met de wielen in de grasberm, raakte daar een paal, kantelde en kwam terecht in een greppel. De jongeren kwamen van een karting en waren op weg naar hun kampplaats in Gedinne.

Volgens lokale media zaten sommige inzittenden zonder gordel in de kofferruimte van de minibus. Acht inzittenden waren gewond, een meisje had ernstige maar geen levensbedreigende verwondingen. Zeven ziekenwagens, twee mugs en een medische helikopter kwamen snel ter plaatse en brachten de gewonden naar verschillende ziekenhuizen in de regio. Rond 23 uur was de weg weer vrij.

"Van verschillende jongeren is geweten dat ze lichte verwondingen hebben opgelopen, maar we hebben nog geen informatie over alle betrokkenen", zo deelt waarnemend burgemeester Luc Spiessens mee.

De jongeren namen deel aan een '2830-kamp', dat door de gemeente Willebroek georganiseerd wordt. Een delegatie van het gemeentebestuur, onder wie de waarnemend burgemeester Luc Spiessens en schepen van jeugd Murat Oner, is naar de kampplaats vertrokken.

De ouders van de betrokken jongeren zijn op de hoogte gebracht.