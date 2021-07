BEKIJK: Testcentrum aan Brabanthal in Leuven draait volledig op jobstudenten

Nu de vakantie voor veel mensen ook echt begonnen is, worden de corona-testcentra overspoeld met aanvragen. Mensen die op reis willen, moeten in veel gevallen een negatieve pcr-test kunnen voorleggen in de landen van bestemming. Om die stijgende vraag het hoofd te bieden, worden in bijna alle testcentra in Vlaanderen jobstudenten ingeschakeld. Het testcentrum aan de Brabanthal in Leuven draait zelfs volledig op jobstudenten.