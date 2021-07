Brusselse brandweer haalt slang uit motorkap auto

Het reptiel werd ontdekt toen de auto klaargemaakt werd voor export. De wagen waar de slang zich in had verstopt, was afkomstig uit Bordeaux. Mogelijk is de slang onder de motorkap meegereisd uit Frankrijk.

Het dier kon na enkele pogingen gevangen worden en werd door de brandweer overgebracht naar het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) in Anderlecht.

De slang was zo'n 50 centimeter lang. Om welke soort het ging, kon de brandweer niet zeggen.