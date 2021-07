"We speelden met tranen in de ogen": Een van laatste overlevenden van orkest Auschwitz overleden

Esther Bejarano (meisjesnaam Esther Loewy) was een van de dochters van een muzikaal joods gezin in Saarlouis, niet ver van de Duits-Franse grens. Toen de nazi's aan de macht kwamen werd het gezin uit elkaar gescheurd. Bejarano's ouders en een zus werden vermoord, zelf kwam ze in april 1943 in Auschwitz terecht. De muziek redde daar haar leven. Ze werd ingelijfd bij het vrouwenorkest van het concentratiekamp. Als accordeoniste, hoewel ze tot dan enkel piano had gespeeld.