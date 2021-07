Lokaal onweer met heel veel regen voorspeld, nummer 1722 geactiveerd

De dag is op de meeste plaatsen nog relatief droog begonnen, maar het wordt stilaan onstabiel. Verspreid in het land kunnen deze namiddag en vanavond intense regen- en onweersbuien ontstaan. De kans op onweer is het grootst in het oosten van het land, lokaal kan er heel veel regen op korte tijd vallen.

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor onweer, wat betekent dat er niet alleen kans is op zware regen, maar ook mogelijk hagel, rukwinden of blikseminslagen die overlast kunnen veroorzaken.

Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-levensbedreigende noodsituaties. Het nummer 112 mag je enkel bellen voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.