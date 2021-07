G20 akkoord over wereldwijde belastinghervorming: minimum 15 procent belasting voor multinationals

Over de fiscale hervorming is jarenlang onderhandeld. De hervorming voorziet onder meer in een minimumbelasting van 15 procent en een nieuwe, meer evenwichtige, verdeling van de belastingen op multinationals op basis van de winst die in elk land wordt gemaakt. De contouren van dat akkoord waren ook al door 131 landen goedgekeurd in het kader van de OESO-onderhandelingen.

Bedoeling is dat het akkoord in 2023 van kracht wordt. De verwachting is dat de staats- en regeringsleiders van de G20 het akkoord finaliseren op een bijeenkomst in oktober.