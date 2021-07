Contactopsporing werkt, maar: "Veel besmettingen door reizen, probleem in het systeem", zegt professor Jan De Maeseneer

De Maeseneer merkt wel dat mensen het bijvoorbeeld nog altijd moeilijk hebben om open te zijn over hun contacten. "Het systeem is maar zo sterk als zijn zwakste schakel, en die zwakste schakel, dat zijn de individuele beslissingen van mensen. De verantwoordelijkheidszin van elk individu is heel belangrijk. Het lijkt soms alsof we nog altijd niet begrepen hebben hoe we moeten omgaan met een pandemie en al helemaal niet met een virus zoals die deltavariant."

"Wij denken nog altijd dat wij sterker zijn, maar dat is niet zo. Het virus wint altijd als wij ons onverantwoord gedragen. We moeten elk afzonderlijk afwegen en de juiste beslissingen nemen over afstand houden, ventileren, contacten beperken. En zeker dat laatste is belangrijk als we zien hoe de cijfers stijgen."