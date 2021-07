Nederlandse organisatoren "schijteziek" na strengere coronamaatregelen, viroloog: "Te snel versoepeld"

In Nederland waren de maatregelen veel soepeler dan in ons land. Het was wel de bedoeling dat mensen een negatieve coronatest zouden voorleggen bij evenementen waar geen afstand gehouden kon worden. Dat "testen voor toegang"-beleid heeft niet gewerkt, zegt Osterhaus.

"Dat is ook heel moeilijk als je dat zo massaal gaat doen. Als 10 procent van de mensen valsspeelt en daar zitten superverspreiders tussen, dan gaat het virus heel makkelijk rond", zegt hij. Ook de vaccinatiegraad ligt in Nederland nog niet hoog genoeg. "Ze hebben veel te snel gedacht dat we er waren en dat het allemaal weer los kon. Dat was compleet fout."