Nederlandse omroep RTL schrapt live-uitzending wegens "ernstige dreiging"

De Nederlandse commerciële omroep RTL heeft de live-uitzending van het programma "RTL Boulevard" geschrapt wegens een "ernstige dreiging". De studio aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Wat de dreiging precies inhoudt, is niet bekend, maar mogelijk is er een verband met de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries eerder deze week.