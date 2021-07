BEKIJK - "Muziek wil je delen met je publiek en dat was te lang geleden", Niels Destadsbader geeft concerten in Gent 

Niels Destadsbader is eindelijk van start kunnen gaan met een reeks concerten in de Ghelamco Arena in Gent. De concerten worden gegeven voor telkens 1.200 mensen die in bubbels in de tribune zitten. De concertreeks werd een aantal keer uitgesteld door de corona-epidemie, maar kan nu toch doorgaan. "Muziek maken hebben we de voorbije maanden kunnen blijven doen, maar muziek delen met je publiek, dat hebben we gemist", aldus Destadsbader.