Nog meer jongeren keren vervroegd terug uit Spanje, "jammer dat wij nu als feestorganisatie bestempeld worden"

Als de pcr-test positief is, gaan ze voor minstens 10 dagen in isolatie. Als de test negatief is, moeten ze voor 7 dagen in quarantaine gaan. Daarna moeten ze zich opnieuw laten testen. Is die test dan negatief, dan mogen ze uit quarantaine. Bij een positieve test moeten ze dan alsnog in isolatie.

"Voor ons is het allerbelangrijkste dat we met die testen en met de quarantaines die zullen volgen, ervoor kunnen zorgen dat we de besmettingen tegengaan", zegt Karlien Wouters, woordvoerster van het UZ Gent.