Partij van premier Abiy Ahmed wint door oorlog en boycot overschaduwde verkiezingen in Ethiopië

De stembusgang was een grote test voor Abiy Ahmed. Hij kwam aan de macht in 2018, nadat de eenheidspartij EPDRF uit Tigray 30 jaar lang met ijzeren hand had geregeerd. De vorige premier Hailemariam Desalegn was onder druk van straatprotest opgestapt en de jonge Abiy, toen 41, werd als verfrissend beschouwd: hij kwam op met een andere partij, de Welvaartspartij, hij kwam zelf uit de Oromo-bevolkingsgroep en leek een breuk te maken met het verleden. Abiy beloofde democratie, liet politieke gevangenen en oppositiefiguren vrij en sloot vrede met aartsvijand Eritrea. Daarvoor won hij in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede.