Spaanse premier Pedro Sanchez herschikt zijn regering

De grootste verandering is het vertrek van Carmen Calvo, de nummer 2 van de regering. Zij is vervangen door de huidige minister van Economie Nadia Calviño. Minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya zal plaats maken voor José Manuel Albares, momenteel de Spaanse ambassadeur in Parijs. Gonzalez Laya had felle kritiek gekregen voor haar aanpak van het diplomatische geschil met Marokko de Westelijke Sahara, omstreden gebied.