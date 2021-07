Ruime stijging van het aantal jongeren dat moet blijven zitten tegenover vorig schooljaar

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de leerachterstand die jongeren tijdens de coronacrisis hebben opgelopen daar veel mee te maken. "Het is geruststellend dat het aantal B- en C-attesten vergelijkbaar is met een normaal schooljaar", zegt minister Weyts. "Op zich is dat geruststellend, maar we blijven bezorgd over eventuele leerachterstand. We gaan dat goed in de gaten houden en we zorgen er ook voor dat vanaf volgend schooljaar duizenden extra handen in de klas aanwezig zullen zijn om jongeren en kinderen bij te spijkeren."