Van Grieken roept op vooravond 11 juli Jambon op tot Vlaamse frontvorming en haalt tegelijk uit naar De Wever

Met die oproep gaat Van Grieken in tegen N-VA-voorzitter Bart De Wever, wiens "Chinese muur (tegen het Vlaams Belang) zonder meer overeind blijft". "Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk, wanneer hij keer op keer een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluit? En in één adem telkens smeekt en bedelt bij de PS? Vroeger zei De Wever dat een stem op het Vlaams Belang een stem was op de PS - maar vandaag is het omgekeerde waar. Een stem op deze N-VA en je krijgt er gratis de PS bij."

Voor Van Grieken is het duidelijk: "We moeten dit Belgische krot afbreken. Het puin ruimen en iets nieuws bouwen. (...) We moeten dezelfde moed tonen als de Vlamingen in 1302. En we moeten eindelijk eens beslissende stappen nemen naar onze eigen Vlaamse toekomst in een eigen Vlaamse republiek."