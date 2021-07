E17 richting Frankrijk dicht door ongeval, hinder kan nog tijdje duren

De E17 richting Frankrijk is dicht in Kortrijk-Oost door een ongeval. De hinder kan nog een tijdje duren. Het ongeval gebeurde om half vier vannacht. Een vrachtwagen botste op een auto met Franse nummerplaat. De trekker met oplegger kantelde en kwam volledig dwars over de snelweg te liggen. De vrachtwagen raakte op de middenberm een verlichtingspaal die schuin kwam te staan. Daardoor is de linkerrijkstrook van de E17 richting Gent ook voor het verkeer afgesloten.