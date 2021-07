Martine Tanghe, Peter Goossens, Caroline Pauwels, vaccinatiecentra en Pfizer krijgen Vlaams ereteken

In een jaar waarin iedereen de mond vol heeft van coronavaccinaties, zet de Vlaamse regering ook de vele duizenden medewerkers en vrijwilligers van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen in de bloemetjes. Katrijn Clemer neemt het ereteken in hun naam in ontvangst. Zij is de programmamanager van het vaccinatiecentrum in Mechelen en vertegenwoordigt de vaccinatiecentra in de overlegstructuren van de Vlaamse overheid.