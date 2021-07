Romulu Lukaku op de foto met rapper Jay-Z: "Ik voel me gezegend dat ik met hem kan praten wanneer ik dat wil"

Het bureau wil Lukaku in de markt zetten als een merk op zichzelf. Toen Lukaku bij Roc Nation tekende speelde hij nog bij de Engelse ploeg Manchester United, dat is de bekendste voetbalploeg in de Verenigde Staten. Ondertussen is hij overgestapt naar de Italiaanse ploeg Inter Milan. Hij heeft er een schitterend seizoen achter de rug met 24 goals en 11 assists. Inter sloot het seizoen ook af als grote winnaar van de Italiaanse competitie.

Na het winnen van de Italiaanse titel belde Jay-Z Lukaku op. "Jay wist hoe belangrijk die overwinning voor mij was. Ik voel me gezegend dat ik met hem kan praten wanneer ik dat wil en dat hij mij steunt", zei de spits eerder al in de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Lukaka is al jaren een grote fan van de muziek van Jay-Z. "Vooral op moeilijke momenten betekende hij veel voor mij."