Overleden Belgische vrouw (90) bleek gelijktijdig besmet met twee varianten van coronavirus: "Onderschat fenomeen"

Uit tests bleek dat ze besmet was met twee zorgwekkende varianten van het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Het ging zowel om de alfastam, die voor het eerst ontdekt is in Groot-Brittannië als de bètastam, die afkomstig is uit Zuid-Afrika. "Beide varianten circuleerden op dat moment in België", zegt moleculair bioloog Anne Vankeerberghen van het OLV Ziekenhuis in Aalst. Zij schreef een studie over de dubbele besmetting. "Het is dus waarschijnlijk dat de vrouw via twee verschillende mensen besmet raakte met twee varianten van het virus. Helaas weten we niet hoe ze besmet is geraakt."