Auto belandt in kanaal in Geel: bejaard slachtoffer in kritieke toestand

Aan de Kanaaldijk in Geel-Ten Aard is een bejaarde man gisteren met zijn auto in het kanaal beland. Een passant die het ongeval had zien gebeuren, sprong de zinkende auto achterna en sloeg de achterruit in maar kreeg het slachtoffer niet uit de wagen. De brandweer kwam even later met verschillende duikteams ter plaatse en slaagde daar wel in. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.