Coronablog - Eerste coronadode in Australië in 10 maanden tijd, Belgische was besmet met zowel alfa- als bètavariant 

In Australië, in deelstaat New South Wales, is het eerste dodelijke slachtoffer van het coronavirus genoteerd in tien maanden tijd. De 90-plusser, een vrouw, raakte besmet in familieverband. Zondag werden in New South Wales 77 nieuwe besmettingen geregistreerd, een record dit jaar. 52 Australiërs liggen er in het ziekenhuis, 15 onder hen op de afdeling intensieve zorg.



Sinds corona uitbrak zijn er in Australië iets meer dan 900 mensen overleden aan COVID-19 en waren er officieel 31.000 besmettingen. Minder dan 10% van de Australiërs is volledig gevaccineerd. Vooral de vaccinleveringen van Pfizer blijken tegen te vallen. Het land combineert lockdowns met contactopsporing om het virus tegen te gaan.