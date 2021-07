Gent roept inwoners op tot voorzichtigheid na verdubbeling coronabesmettingen in tien dagen tijd

"Om het coronavirus een halt toe te roepen, moeten we samen zorgen voor voldoende groepsimmuniteit. Ook al zijn we goed bezig in Gent, toch moet onze vaccinatiegraad verder omhoog en dit bij alle leeftijdsgroepen. We roepen daarom iedereen op die nog niet gevaccineerd is om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen of om volgende week naar het vaccinatiecentrum te gaan waar je indien mogelijk onmiddellijk je eerste prik krijgt", zegt schepen van Gezondheid, Rudy Coddens (Vooruit).