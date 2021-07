Extreme hitte in westen van VS: bosbranden en recordtemperaturen die flirten met 50 graden

Op verschillende plaatsen in Californië werden gisteren hitterecords opgetekend. In Palm Springs en Borrego werd het 47,7 graden. In Paso Robles, in het midden van de staat, werd 45,5 graden gemeten, waardoor een record uit 1961 sneuvelde. Ook in de staten Nevada, Utah, Oregon en Arizona worden temperaturen boven de 40 of zelfs 45 graden opgetekend.

In Californië en de andere westelijke staten is de grond kurkdroog en zijn planten uitgedroogd en kapot door de hitte, zoals in deze beelden te zien is.