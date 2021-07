Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) op 11 juli: "Minder parlementsleden mag geen taboe zijn"

Een vermindering van het aantal leden van het Vlaams Parlement mag "absoluut geen taboe zijn". Dat heeft Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans gezegd in haar 11 juli-toespraak. Daarin zei ze dat Vlaanderen over interne hervormingen moet nadenken in afwachting van een "vereenvoudigde en logische staatsstructuur" in België.