11 juli vandaag, Vlaamse feestdag. Het is een bijzonder jaar geweest voor Vlaanderen, en niet alleen door de coronacrisis. Een uitstekende gelegenheid om terug én vooruit te blikken met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij ging in gesprek, vanop het Martelaarsplein in Brussel, met VRT NWS-journalist Michaël Vandroogenbroeck. Bekijk het gesprek hieronder.