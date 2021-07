KOERSbus van Koersmuseum Roeselare start aan ronde van België

De KOERSbus van Koersmuseum Roeselare is een rijdend wielermuseum. Omdat het WK wielrennen in september dit jaar plaats vindt in Vlaanderen wil Koersmuseum Roeselare het WK-verleden van België eren. Daarom rijden ze van 11 tot en met 21 juli met hun museumbus doorheen België. De bus stopt in 20 verschillende steden, waar er allerlei activiteiten zullen georganiseerd worden om terug te blikken op het WK wielrennen. De mensen kunnen het rijdend museum ook bezoeken om wat bij te leren over de geschiedenis van het WK wielrennen.

De KOERSbus heeft een drukke planning met 20 steden in 10 dagen met een aantal speciale gasten. Dat vertelt Dries De Zaeytijdt, wetenschappelijk medewerker van het Koersmuseum Roeselare. "In Gent aan de Blaarmeersen krijgen we bezoek van Joanne Simspon, de dochter van Tom Simpson, die in 1965 het WK Wielrennen won. In Yvoir zal Hennie Kuiper, die in 1975 wereldkampioen werd officieel gehuldigd worden door het gemeentebestuur. In Herentals komt Rik Van Looy, die 2 maal na elkaar won in 1960 en 1961 op bezoek. Dus de komende 10 dagen worden veelbelovend."