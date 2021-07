BEKIJK: Miljardair Richard Branson bereikt de ruimte aan boord van succesvolle testvlucht van Virgin Galactic

Een speciaal transportvliegtuig dat het ruimteschip VVS Unity aan boord had, steeg om 16.40 uur (Belgische tijd) op vanop Spaceport America, in de Amerikaanse deelstaat New Mexico.

De testvlucht vertrok door slecht weer ruim anderhalf uur later. Branson was zelf aan boord en was vergezeld door drie andere passagiers. Met zijn eigen ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic wil Branson in de nabije toekomst ruimtevluchten aanbieden. Vanaf 2022 moet dat ruimtetoerisme echt van start gaan - voor wie het zich kan veroorloven.