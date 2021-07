Paus verschijnt voor eerst sinds operatie voor publiek: zondagse zegen vanuit ziekenhuis

De paus sprak ook zijn dankbaarheid uit over het zorgsysteem in Italië. Zijn opname in het ziekenhuis deed hem des te meer beseffen "hoe belangrijk een goede gezondheidsvoorziening is, die toegankelijk is voor iedereen, zoals die bestaat in Italië en andere landen. "Dit is een kostbaar goed dat we niet moeten verliezen", zei de paus, die het ziekenhuispersoneel ook dankte.