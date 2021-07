Politie en parket onderzoeken verdachte brand in weekendhuisje in Arendonk

Aan de Rode Del in Arendonk brak zaterdagochtend rond 9 uur brand uit in een chalet. Die is gelegen in een weekendzone waar geen permanente bewoning is toegelaten. Toen de brandweer van de Hulpverleningszone Taxandria ter plaatse kwam, stond het huisje al in lichterlaaie. Het gebouw viel niet meer te redden en ging helemaal in de vlammen op. Een vrouw die in het huisje was op het moment van de brand, kon zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Zij raakte niet gewond.

Het huisje zou regelmatig bezocht worden door krakers. Politie en parket onderzoeken nu hoe de brand is ontstaan en waarom de vrouw in het weekendhuisje was toen de brand uitbrak. Het lab van de federale politie en een branddeskundige kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Er is voorlopig niemand opgepakt voor de brand.