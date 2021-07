Queen moedigt Engels elftal aan met deze foto uit oude doos, treedt prins William straks in haar voetsporen?

Het Engelse voetbalteam speelt vandaag een thuismatch, aangemoedigd door 60.000 supporters in het Wembleystadion in Londen. En wellicht kleurt Wembley volledig wit (naar de shirt van het Engelse team), want naar verwachting zullen weinig Italianen in de tribune zitten door de strenge Britse reisregels.



Kroonprins Charles liet eerder al voor zijn woonst door de Colstream Guard "Sweet Caroline" spelen voor de Engelse voetbalploeg. Gisteren schreef zijn moeder, de Queen, een brief om het team te bewieroken. Niet alleen omdat ze in de finale geraakt zijn, maar om hun "geestdrift, betrokkenheid en trots" tijdens dit toernooi te prijzen. Engeland schakelde vorige week nog met 2-1 het verrassende Denemarken uit.