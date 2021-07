Thuis of op reis op de hoogte blijven van nieuws uit jouw buurt? Het kan met de regiomeldingen in de app van VRT NWS

Meteen op de hoogte zijn van nieuws uit jouw buurt: het kan voortaan nog vlotter via de app van VRT NWS, of je nu thuis of op reis bent. Vandaag lanceren we de regiomelding waarmee je meteen een melding op je smartphone krijgt bij nieuws of gebeurtenissen in jouw gemeente of andere gemeentes die jou interesseren. Ontdek hier hoe het in zijn werk gaat.