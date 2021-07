Minister Vandenbroucke roept jeugdbewegingen op om àlle kinderen te laten testen voor ze op kamp vertrekken

Vandenbroucke doet de oproep nadat hij gisteren met professor Guy Hans van de Universiteit Antwerpen heeft gesproken. Hans voert voor jeugdbewegingen in Antwerpen in Limburg testen uit bij groepen die àlle kinderen al laten testen voor ze op kamp vertrekken. “Hij zei mij dat in één op de twee groepstesten die hij uitvoert, vaststelt dat er één of meerdere kinderen besmet zijn.”

De minister is daardoor overtuigd geraakt om àlle kinderen preventief te laten testen. “Op die manier kan je besmette kinderen eruit halen en de rest kan op reis vertrekken of op kamp gaan. “Het is beter dat je aan één kind zegt dat het besmet is en thuis moet blijven dan dat je na twee dagen een heel kamp naar huis moet sturen.”