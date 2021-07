Voeren vaccineert en maakt inhaalbeweging: 81 procent heeft eerste prik gehad

In Voeren zelf zijn er nog vaccinatiemomenten voorzien op 17 juli, 31 juli en een laatste keer op 14 augustus. “Voor wie nog een tweede prik moet krijgen", zegt coördinator Pascale Rassin. "Wie afgezegd heeft of niet kwam opdagen kan zich nog aanmelden in het vaccinatiecentrum in Tongeren. Ook zijn er inwoners die elders, op het werk, Wallonië of Nederland, hun prik al kregen”, zegt Rassin.