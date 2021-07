Wapens in beslag genomen bij trouwstoet in Tongeren

De stoet van luxe-wagens reed zaterdag met de 4 knipperlichten al toeterend over de Luikersteenweg in Tongeren. Eén van de deelnemers van de stoet plaatste zijn voertuig dwars over de rijbaan en blokkeerde het andere verkeer zodat de andere deelnemers gewoon door konden rijden.

Maar er kwam net een anonieme politiewagen aan en de agenten controleerden de bestuurder, die met zijn wagen de baan blokkeerde. Hij testte positief op drugs en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Maar de politie vond ook nog een alarmpistool met nog verschillende patronen, een doosje munitie, 2 messen, pepperspray, een boksbeugel en een gebruikershoeveelheid marihuana. Alles werd in beslag genomen.