EK-finale is woelige avond voor Londense politie: 19 agenten gewond, 49 mensen opgepakt

Na een bloedstollende finale hebben de Italianen zich via de strafschoppen tot Europees kampioen gekroond. Maar ook naast het veld ging het er gisteren tumultueus aan toe.

Supporters die geen kaartje voor de match hadden bemachtigd, probeerden net voor de start van de finale het Wembley-stadion binnen te dringen. Ze maakten gebruik van het gebrek aan voldoende politieagenten en bewakers rond het stadion. Hoeveel mensen zo binnengeraakt zijn, is niet meteen duidelijk. Het ging er gewelddadig aan toe, zo blijkt uit beelden van ooggetuigen (lees voort onder de filmpjes):

Rond het stadion hadden zich al vroeg op de dag tienduizenden mensen verzameld om Engeland naar de overwinning te schreeuwen. Het vooruitzicht om voor het eerst sinds 1966 een groot toernooi te winnen, zorgde voor een enorme volkstoeloop. En dat ondanks de coronacijfers die ook in Engeland fors aan het stijgen zijn.

Veel supporters verzamelden ook in "fanzones" om te kijken op groot scherm. Ook daar moest de politie ingrijpen op sommige plaatsen, onder meer op Trafalgar Square in Londen. Al lijkt het vannacht, na het verlies, vrij rustig gebleven.

AFP or licensors