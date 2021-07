Al zeker de helft van de teruggekeerde Vlaamse jongeren uit Spanje test positief op het coronavirus

De jongeren werden in Spanje meermaals getest met een sneltest, wat al 124 positieve tests opleverde. Een groot deel daarvan reisde vorige week met de bus terug naar België. Daarnaast reisden ook 84 jongeren, die in Spanje negatief hadden getest, terug met de bus. Bij aankomst in ons land werden zij opnieuw getest, met een PCR-test, in het testcentrum van het UZ Gent. Daarvan heeft 37 jongeren ondertussen toch positief getest op het coronavirus.

Volgens Jordy ’S Jongers, woordvoerder van Summer Bash, zitten er ook nog jongeren in Spanje zelf in isolatie, maar is er ook een groep die op eigen houtje huiswaarts is gekeerd: “Er is een heel deel jongeren dat toch met het vliegtuig naar huis is gegaan of is opgehaald. Maar zover wij weten, zaten daar geen jongeren bij die positief hadden getest.”