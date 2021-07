Ambassadeurs De Warmste Week 2021: Kawtar Ehlalouch (MNM), Stéphan Tanganagba (Eén) & Gloria Monserez (Stubru/Ketnet)

De Warmste Week, de solidariteitsactie van de VRT, gooit het dit jaar over een andere boeg, en daar horen ook drie nieuwe gezichten bij. De 24-jarige Kawtar Ehlalouch (links op de foto, red.) is sinds 2019 één van de twee vaste sidekicks van Peter Van de Veire in "De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow" op MNM. Gloria Monserez (20, rechts op de foto, red.) is sinds 2019 aan de slag bij VRT als Ketnet-wrapster en presenteert sinds januari 2021 op Stubru het avondblok, tussen 21 uur en middernacht. De 23-jarige Stéphan Tanganagba was de afgelopen jaren te zien in de rubriek "Op Kot" in het populaire Eén-programma "Iedereen Beroemd" (Eén).

Wat hun rol precies is, en hoe De Warmste Week in 2021 wordt ingevuld: dat wordt morgenmiddag bekendgemaakt, zo kondigt Eén aan via Instagram. Wel is zeker dat het drietal een belangrijke rol zal spelen. Ze poseren op de foto met een campagnebord met daarop de slogan "wij zijn later": een duidelijke verwijzing naar jongeren, en naar de toekomst. Morgen meer duidelijkheid, om 11.55u om precies te zijn.