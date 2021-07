Apotheker uit Bree start vandaag met afname antigeentests: "Ik verwacht geen stormloop, maar in bepaalde regio's kan het druk op testcentra verlagen"

Je zal meestal wel een afspraak moeten maken bij je apotheker voor de antigeentest. “Elke apotheker kan zelf kiezen, maar ik neem aan dat ze bepaalde tijdsloten vrijhouden per dag en zorgen dat er genoeg personeel aanwezig is. Het gebeurt om privacyredenen best in een andere ruimte.” Vandijck verwacht geen stormloop bij de apothekers: “In veel regio’s is er nog genoeg capaciteit in de testcentra en daar verwacht ik geen drukte. Het is vooral in de regio’s waar er lange wachttijden zijn dat de apothekers ingeschakeld worden.”