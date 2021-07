Automaat met gratis zonnecrème bij GZA Ziekenhuizen: "Smeren om huidkanker helpen voorkomen"

De zuilen staan aan de ingang van de drie GZA Ziekenhuizen: Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel. “Zo’n 20 procent van de bevolking zal ooit in zijn leven met huidkanker te maken krijgen. Sommige vormen zijn zeer agressief en worden pas laat vastgesteld. Dan is deze kanker al uitgezaaid naar de lever of de hersenen, bijvoorbeeld. In die vorm gaat het gepaard met een vrij grote sterfte. Toch is dat te voorkomen als we ons gedrag aanpassen", zegt Kristiaan Deckers, hoofdarts van GZA Ziekenhuizen. “Als ziekenhuis vinden we het dan ook onze verantwoordelijkheid om mensen te sensibiliseren en aan te moedigen om voldoende te smeren. Aan de palen aan de ingang van onze campussen kunnen patiënten, bezoekers of medewerkers gratis zonnecrème nemen. Het toestel toont bovendien de UV-index, zodat je kan zien op welke momenten je zeker moet smeren.” De zuilen bevatten zonnecrème factor 50, omdat die het meeste beschermt.