BEKIJK - Bloed geven en tegelijk cultuur opsnuiven, twee vliegen in één klap: "We halen 20 procent meer donoren"  

Het Rode Kruis heeft zich vandaag in de Kunsthal in Gent gevestigd, waar 100 donoren bloed kwamen geven. Erfgoedorganisatie Herita en het Rode Kruis sloegen hiervoor de handen in elkaar. De donoren werden getrakteerd op een mix van moderne kunst en Gentse geschiedenis. De hele zomer komen andere historische gebouwen over heel Vlaanderen aan bod. "We hebben dit jaar 50.000 nieuwe donoren nodig, vandaar dat we alle zeilen bijzetten", zegt Jan Poté, woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen.