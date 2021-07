Brand in Melsele legt serre volledig in de as

In Melsele bij Beveren heeft zondagmiddag een korte maar hevige brand gewoed in een serre. Het vuur verspreidde zich razendsnel, tot in Sint-Niklaas en Antwerpen was een grote zwarte rookpluim te zien. Een man die zelf een bluspoging ondernam, liep een lichte rookvergiftiging op, maar kon ter plaatse verzorgd worden.