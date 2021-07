Keerzijde van voetbalhoogmis: Britse organisatie waarschuwt voor piek in huiselijk geweld na (verloren) EK-finale

Het probleem is overigens niet typisch Brits. In de jaren tachtig zagen onderzoekers in de Amerikaanse staat Virginia al dat opvallend meer vrouwen werden opgenomen in de spoedafdeling van de ziekenhuizen, na een wedstrijd in het American Football. Idem in Australië, na het rugby.

Wat kan er dan worden gedaan? Verbied de verkoop van alcohol in de buurt van de stadions, speel voetbal op weekdagen wanneer de mensen (mannen) aan het werk zijn, suggereren de onderzoekers. Of plan de wedstrijden laat 's avonds in. Tegen de volgende ochtend is het grootste gevaar dan hopelijk wel geweken. Voor de finale Engeland-Italië van gisteren zijn er nog geen aangiftecijfers bekend. Maar dat er weer extra klappen gevallen zijn, staat wel vast. Bij ons startte de wedstrijd om 21 uur, maar in Londen was het toen maar 20 uur. En op een zondag hadden velen de hele dag de tijd om "in te drinken"...