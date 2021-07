Brugse Foodwinners verspilden 67 procent minder voedsel

Bijna 550 Bruggelingen schreven zich afgelopen jaar in voor het project Foodwinners. Daarmee probeert stad Brugge voedselverspilling tegen te gaan. Concreet deden de 512 deelnemers van Foodwinner er 5 weken lang alles aan om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen. En die opzet is geslaagd: in totaal verspilden ze 67 procent minder voedsel.