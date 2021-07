Chirogroep Geel zet kamp in Hongarije stop na coronabesmettingen

"Er zijn momenteel 9 besmettingen in de groep van 41 leden. Ze zijn ziek maar niet doodziek", vertelt burgemeester Vera Celis (N-VA) van Geel op RTV. "De bussen zijn zo georganiseerd dat wie negatief heeft getest in een andere bus zit dan de besmette mensen. Er wordt dus geen enkel risico genomen. Wie gisteren negatief testte, wordt trouwens vanavond opnieuw getest. De organisatie heeft het professioneel aangepakt. Het is een juiste en logische belissing om terug naar huis te komen." Hoe ze de besmetting hebben opgelopen, is voorlopig niet duidelijk.



De chirogroep uit Geel deelde in Hongarije een kampplek met een chirogroep uit Aalst. Ook daar zijn er besmettingen en ook zij waren op voorhand getest.