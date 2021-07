Duik mee in de geschiedenis van het Brugs theater met "De schouwburg vertelt"

In Brugge kan je vanaf donderdag in de Koninklijk Stadsschouwburg een nieuwe belevingstentoonstelling bezoeken. De tentoontstelling "De schouwburg vertelt" gaat over de geschiedenis van de schouwburg. Je kan er helemaal opgaan in het oude theaterleven met echte rekwisieten en decorstukken van in de 19de en 20ste eeuw, die werden terugvonden in de schouwburg zelf.