Dan toch geen "wolvenpark" in D'Hoppebos op taalgrens met Brakel? Provincie weigert aanvraag

Het ziet ernaar uit dat er dan toch geen wolvenpark komt op de taalgrens bij Vloesberg en Brakel, net over de grens met de provincie Oost-Vlaanderen. In het D’Hoppebos wilde ondernemer Tony Fort een stort omvormen tot een wolvenpark. De bedoeling was om er wolven onder te brengen in een recreatiepark waar toeristen ook zouden kunnen overnachten in vakantiehuisjes, maar de provincie Henegouwen gaat niet in op de aanvraag om het park zo in te richten.