Dubai pronkt met diepste zwembad ter wereld: 60 meter diep, 14 miljoen liter water én met een onderwaterstad

Om het Dubaise zwembad te vullen is zo’n 14 miljoen liter zoet water nodig. Dat is evenveel als 6 olympische zwembaden samen. Door een tekort aan zoet grondwater, is drinkwater in Dubai voor 98,8 procent afkomstig van ontziltingsinstallaties, die zeewater omzetten naar drinkwater. Dat gebeurt in een erg duur en energie-intensief proces, dat bovendien schadelijk is voor het milieu.