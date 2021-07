Duizenden op straat in Georgië na dood van cameraman, die gewond raakte bij bestorming LGBTQ+-beweging

Vorige maandag zou er een Pride-mars plaatsvinden in de Georgische hoofdstad. Maar nog voor de geplande mars van start kon gaan, bestormde een boze homofobe menigte de kantoren van een LGBTQ+-beweging. De menigte viel naast activisten ook verslaggevers aan. De optocht werd uiteindelijk afgelast omdat de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd kon worden.



Volgens Reporters zonder Grenzen werden meer dan 50 journalisten aangevallen. Ze liepen hersenschuddingen, armbreuken en brandwonden op. De 37-jarige cameraman Alexander Lashkarava, liep die dag ernstige botbreuken in het gezicht op. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar snel ontslagen om thuis te herstellen.



Gisteren is Lashkarava overleden. De man werd door zijn moeder dood in bed gevonden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er een onderzoek werd geopend naar zijn dood. Over de doodsoorzaak werd geen informatie vrijgegeven.

