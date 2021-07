Energieprijzen gaan door het dak: hoe komt dat? En wat kan je nu best doen? "Paniekvoetbal is niet nodig"

Het was Test-Aankoop dat vorige week de kat de bel aanbond. De consumentenorganisatie merkte in de maandelijke tariefkaarten van de energieleveranciers de laatste maanden forse prijsstingingen op, zowel bij elektriciteit als bij gas. En het gaat voor alle duidelijkheid over een hogere energiekost, niet over de distributienettarieven of heffingen die ook een belangrijk deel vormen van uw factuur. VRT NWS-journalist Steven Rombaut legt hier nog eens uit hoe die factuur in elkaar zit: