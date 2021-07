EU wil humanitaire luchtbrug naar Tigray

"De situatie in Tigray is nog nooit zo slecht geweest, ondanks het staakt-het-vuren dat de Ethiopische regering heeft aangekondigd", zegt Borrell. De Spanjaard waarschuwde voor een "ernstige humanitaire crisis" waarbij 1,8 miljoen mensen met hongersnood worden bedreigd. Tegelijk wordt de regio van de rest van de wereld afgesneden door de vernieling van transportinfrastructuur.

Borrell sloot ook niet uit dat er sancties worden uitgevaardigd tegen verantwoordelijken van de crisis in Tigray. "De situatie in Ethiopië vereist zeker dat we alle opties bekijken, dus ook restrictieve maatregelen. Dat ligt zeker op tafel", zei de hoge vertegenwoordiger. In afwachting deed hij een nieuwe oproep om het staakt-het-vuren te consolideren en een proces van politieke dialoog op gang te trekken.



"Het is voor ons land hoog tijd dat alle partijen in het conflict, te beginnen met de autoriteiten die de verantwoordelijkheid hebben om de mensen op hun grondgebied te beschermen, de maat nemen van het drama dat zich afspeelt", zegt onze buitenlandminister Sophie Wilmès. Ze wacht op de resultaten van een veldonderzoek van de hoge VN-commissaris voor Mensenrechten Michelle Bachelet dat volgende maand wordt gepubliceerd. "Afhankelijk van de inhoud ervan, moet voor ons land de EU bereid zijn om restrictieve maatregelen te overwegen", aldus Wilmès.



Het geweld in Tigray barstte los toen de Ethiopiscche premier Abiy Ahmed in november vorig jaar een militair offensief lanceerde tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat de regio onder controle had. Bij het conflict, dat almaar complexer werd, raakten ook strijdkrachten uit buurland Eritrea betrokken. Eind juni heroverden de TPLF-strijders de regionale hoofdstad Mekele. Even later kondigde de Ethiopische regering een eenzijdig staakt-het-vuren aan, maar de situatie blijft er bijzonder onstabiel en onveilig.